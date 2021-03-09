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УФАС обвинило новосибирских чиновников в картельном сговоре

9 марта 2021, 17:27
Антимонопольщики доказали, что заказчик неоднократно согласовывал проект с будущим победителем торгов.

Новосибирское УФАС обвинило министерство цифрового развития и связи Новосибирской области в картельном сговоре. Чиновники незаконно контактировали с ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком».

Ведомство провело торги на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области. Сумма контракта составила 394 миллиона рублей.

Антимонопольщики доказали, что заказчик неоднократно согласовывал проект с будущим победителем торгов. Более того, фирмы заранее начали работы по еще формально не выигранному конкурсу. Часть работ подрядчик отдал на субподряд.

Незаконные действия происходили с ведома заказчика. Чиновники заранее допустили в здание сотрудников фирм. Кроме того, им было предоставлено необходимое оборудование. Все эти действия, по мнению заместителя руководителя УФАС по НСО Натальи Камневой, нарушают принципы честной конкуренции.

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