УФАС обвинило новосибирских чиновников в картельном сговоре

Новосибирское УФАС обвинило министерство цифрового развития и связи Новосибирской области в картельном сговоре. Чиновники незаконно контактировали с ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком».
Ведомство провело торги на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области. Сумма контракта составила 394 миллиона рублей.
Антимонопольщики доказали, что заказчик неоднократно согласовывал проект с будущим победителем торгов. Более того, фирмы заранее начали работы по еще формально не выигранному конкурсу. Часть работ подрядчик отдал на субподряд.
Незаконные действия происходили с ведома заказчика. Чиновники заранее допустили в здание сотрудников фирм. Кроме того, им было предоставлено необходимое оборудование. Все эти действия, по мнению заместителя руководителя УФАС по НСО Натальи Камневой, нарушают принципы честной конкуренции.