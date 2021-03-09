УФАС обвинило новосибирских чиновников в картельном сговоре

Незаконные действия происходили с ведома заказчика. Чиновники заранее допустили в здание сотрудников фирм. Кроме того, им было предоставлено необходимое оборудование. Все эти действия, по мнению заместителя руководителя УФАС по НСО Натальи Камневой, нарушают принципы честной конкуренции.