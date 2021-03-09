В Карелии около больницы выбросили медицинские документы

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о неуплате налогов в отношении 50-летнего директора коммерческой фирмы и его 45-летней супруги. Предпринимателя и его жену обвиняют в использовании незаконной схемы для того, чтобы снизить НДС. Как пишет novostivolgograda.ru, речь идет о сумме в 23 миллиона рублей.