Карелия
В Карелии около больницы выбросили медицинские документы. Как сообщает karelinform.ru, в полицию поступили сразу два заявления об обнаружении и хищении документов, в которых содержалась конфиденциальная информация. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тюменская область
Многоэтажный дом в Тюмени, построенный три года назад, трещит по швам. Как пишет nashgorod.ru, в некоторых местах щель в ширину достигает размера человеческой ладони. По словам местных жителей, управляющая компания на жалобы никак не реагирует.
Хабаровский край
В Хабаровском крае тигры охотятся на собак. Как сообщает transsibinfo.com, за последнюю неделю от лап краснокнижных животных погибли три домашних питомца. Эксперты предполагают, что хищники начали забираться во дворы из-за африканской чумы, которая поразила диких кабанов.
Ставропольский край
Бывший заместитель начальника управления МВД по Ставрополю избежал ответственности по тяжким статьям. Как пишет newstracker.ru, Владимира Новикова обвиняли в краже полезных ископаемых и организации преступного сообщества. Остальные подозреваемые по делу тоже могут избежать сурового наказания.
Челябинская область
В центре Челябинска произошло обрушение облицовки в подземном переходе. Как пишет kursdela.biz, люди рискуют получить серьезные травмы, так как переходы обшиты тяжелой плиткой. Они были построены ещё в советское время и сейчас являются зоной повышенной опасности.
ХМАО
Жители Ноябрьска чаще чем в других населенных пунктах ЯНАО жалуются на качество услуг коммунальных служб, пишет muksun.fm. В течение трех месяцев ноябряне отправили сообщения о проблемах с отоплением, промерзанием коммунальных систем и нерегулярным вывозом мусора.
Волгоградская область
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о неуплате налогов в отношении 50-летнего директора коммерческой фирмы и его 45-летней супруги. Предпринимателя и его жену обвиняют в использовании незаконной схемы для того, чтобы снизить НДС. Как пишет novostivolgograda.ru, речь идет о сумме в 23 миллиона рублей.
Татарстан
В Татарстане создали межведомственную рабочую группу, которая будет бороться с попрошайками. Как пишет inkazan.ru, причиной послужили участившиеся жалобы со стороны жителей республики. Проверка показала, что большинство “просящих” являются жителями других регионов.
Башкирия
Депутат Государственной думы из Башкирии Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, пишет Mkset. По ее словам, это улучшит статистику и поможет понять, из-за чего женщины решаются на избавление от плода. Также она считает необходимым ужесточить ответственность за рекламу абортов.
Нижегородская область
В Нижегородской области заморозили проект первого частного космодрома. Как пишет NewsNN, гендиректор компании, занимающейся строительством, рассказал, что проблемы возникли из-за бюрократии. Они не могут согласовать санитарно-защитные зоны, потому что ведомства перекидывают работу друг на друга.
Удмуртия
В Ижевске горожане сообщают о масляных пятнах на речке Карлутке. Также, по словам жителей, поменялся цвет реки, пишет udm-info.ru. Ижевчане уже сообщали, что в речку Карлутку попадает мазут из ржавых емкостей шарикоподшипникового завода. Жители обращались к чиновникам с просьбой найти виноватых.
Ростовская область
В Ростовской области во время рейдов выявили более 100 нарушений в сфере обращения с отходами, пишет rostovgazeta.ru. Проверки касаются машин, в которых перевозят отходы.
Приморье
В Приморье рухнула крыша свинокомплекса, пишет vostokmedia.com. Обрушение произошло из-за тяжелого снега. В результате обрушения пострадало 37 квадратных метров производственных помещений. При этом ни люди, ни животные не пострадали.
Омская область
В Омске вырубят 675 деревьев, из которых только 180 находятся в аварийном состоянии. Как пишет gorod55.ru, снос растительности происходит в связи с благоустройством территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Оренбургская область
Прокуратура и правительство оренбургской области поспорили из-за бродячих собак. Издание 56orb.ru пишет, что местные жители начали массово жаловаться на бездомных животных. Проверка прокуратуры показала, что местные чиновники решают этот вопрос лишь формально, на деле проблема никак не решается.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле бывший полицейский, уволенный по отрицательной статье, обвинил следователя и начальника отдела полиции №17 в превышении должностных полномочий, пишет издание tagilcity.ru. Ведется расследование.
Ленинградская область
Полмиллиона цветов высадят в Петербурге к майским праздникам, пишет newia.ru. В оформлении городских улиц к майским праздникам будет использовано 100 сортов и 40 видов растений. В том числе устойчивые к заморозкам.
Хакасия
В Минприроды Хакасии следователи провели обыск в рамках дела о «чёрных лесорубах». Как сообщает newkhakasiya.online, речь идет о 10 миллионах рублей полученных незаконным путем.