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Posted 9 марта 2021, 07:31

Published 9 марта 2021, 07:31

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

9 марта 2021, 07:31
На время следствия 19-летнего молодого человека изолировали от общества.

Сегодня, 9 марта, суд арестовал 19-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело погибшей было обнаружено 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе. Подозреваемым в убийстве сразу стал ее сожитель, который попробовал скрыться в Кемерово, где молодой человек и был задержан оперативниками. На допросе, как рассказали следователи, он признался в преступлении и объяснил его бытовым конфликтом.

По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый взял на кухне нож и нанес потерпевшей не менее 35 ударов в шею, от которых последняя скончалась на месте. После этого 19-летний обвиняемый перевел с ее банковской карты на свою 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард. Когда подозреваемого доставили на место преступления, он подтвердил данные им ранее показания и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

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#Происшествия
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