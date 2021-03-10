«Брусника» получит кредит в 5 миллиардов на крупный проект в Новосибирске

По проекту появятся две девятиэтажные урбан-виллы, четыре 17-этажных дома и три 30-этажные башни. У всех строений будет общий стилобат, где разместится коммерческая недвижимость. Первый дом планируют сдать в 2023 году, а весь проект завершить на два года позже.