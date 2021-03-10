«Брусника» получит кредит в 5 миллиардов на крупный проект в Новосибирске

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» получит кредит в размере 5 миллиардов рублей на строительство жилого квартала «Мылзавод» в центре Новосибирска. По данным РБК-Новосибирск, кредитором выступит ДОМ.РФ.
Новый квартал появится в границах улиц Некрасова, Каменская, Писарева и Семьи Шамшиных. Ранее, напомним, здесь находился жировой комбинат, выпускавший мыло. Именно в честь него и получит название квартал с фонтаном в центре.
Застройщик приобрел участок площадью 3,3 га у собственников находящегося рядом жилого комплекса «Огни Сибири». Стоимость сделки не разглашалась, но кадастровая стоимость земли на момент покупки составляла 195 миллионов рублей.
По проекту появятся две девятиэтажные урбан-виллы, четыре 17-этажных дома и три 30-этажные башни. У всех строений будет общий стилобат, где разместится коммерческая недвижимость. Первый дом планируют сдать в 2023 году, а весь проект завершить на два года позже.