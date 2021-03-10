Для строительства станции «Спортивная» нашли финансирование

В Новосибирске состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции регионального Заксобрания. На ней обсудили перспективы строительства станции метро «Спортивная», которая уже стала предметом споров относительно того, закончат ее возведение к Молодежному чемпионату мира 2023 года или нет.
Выяснилось, что дефицит средств составляет огромную сумму. Но, по словам аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерия Алехина, вопрос по увеличению бюджетных ассигнований или обеспечение ввода станции «Спортивная» будет урегулирован при формировании областного бюджета на 2022-2024 годы.
Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, категорично заявил, что проведение Чемпионата при недостроенной станции, которая должна стать основным транспортным узлом, неприемлемо. Он считает, что станция будет достроена.
По словам заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого, к 2021 году дефицит на строительство станции составил 772 миллиона рублей, и это при имеющейся экономии по торгам. Поэтому планируется разблокировать 428 миллионов с дорожных объектов и направить 171,9 миллиона дополнительных бюджетных ассигнований. При этом нужно учитывать, что деньги перераспределят с учетом выделения региону из федерального бюджета 600 млн рублей на создание объектов дорожной инфраструктуры.