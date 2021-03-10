Для строительства станции «Спортивная» нашли финансирование

По словам заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого, к 2021 году дефицит на строительство станции составил 772 миллиона рублей, и это при имеющейся экономии по торгам. Поэтому планируется разблокировать 428 миллионов с дорожных объектов и направить 171,9 миллиона дополнительных бюджетных ассигнований. При этом нужно учитывать, что деньги перераспределят с учетом выделения региону из федерального бюджета 600 млн рублей на создание объектов дорожной инфраструктуры.