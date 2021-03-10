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Posted 10 марта 2021, 06:51

Published 10 марта 2021, 06:51

Modified 5 августа 2022, 12:04

Updated 5 августа 2022, 12:04

Еще семь человек в Новосибирской области умерли от коронавируса

10 марта 2021, 06:51
Число жертв инфекции составило уже 1 510 человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще семь человек. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 10 марта.

Умерли мужчины в возрасте 79, 83 и 86 лет и женщины 72 и 79 лет. Также от коронавируса скончались две 50-летние сибирячки. Число жертв инфекции составило уже 1 510 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 36 805 случаев коронавируса (+102 за сутки), в том числе у 2 097 детей. 33 686 пациентов излечились (+96 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии содержатся 87 человек. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 210 взрослых и 17 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 701 аналогичный пациент содержится в ЦРБ региона.

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