Еще семь человек в Новосибирской области умерли от коронавируса

Posted 10 марта 2021, 06:51
Published 10 марта 2021, 06:51
Modified 5 августа 2022, 12:04
Updated 5 августа 2022, 12:04
В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще семь человек. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 10 марта.
Умерли мужчины в возрасте 79, 83 и 86 лет и женщины 72 и 79 лет. Также от коронавируса скончались две 50-летние сибирячки. Число жертв инфекции составило уже 1 510 человек.
Всего с начала пандемии выявлено 36 805 случаев коронавируса (+102 за сутки), в том числе у 2 097 детей. 33 686 пациентов излечились (+96 за сутки).
В отделениях интенсивной терапии содержатся 87 человек. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 1 210 взрослых и 17 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 701 аналогичный пациент содержится в ЦРБ региона.