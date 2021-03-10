Новосибирский Renewal планирует запустить производство 60 новых лекарств

В Новосибирске фармацевтическая компания АО "ПФК Обновление", выпускающая продукцию под брендом Renewal, намерена начать выпуск 60 новых препаратов. Таковы планы производителя на 2021 год, рассказал директор Владлен Калустов.
- Мы запустили очень много новых лекарств, в прошлом году было выведено на рынок более 50 товарных позиций, в этом году мы вводим более 60. Это колоссальное количество, - приводит Интерфакс слова Калустова.
Для запуска планируется ряд сердечно-сосудистых лекарств, препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противовирусных средств. На сегодня компания выпускает более 130 наименований препаратов.