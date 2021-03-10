Объем интернет-покупок в Новосибирской области вырос на 60,1%

Рынок продаж товаров и услуг через интернет вырос в Новосибирской области в 2020 году на 60,1% и составил 50,2 млрд рублей. Причем высокие темпы роста были отмечены в апреле (179 млн руб.), а падение – в сентябре (104 млн руб.).