Объем интернет-покупок в Новосибирской области вырос на 60,1%

Рынок продаж товаров и услуг через интернет вырос в Новосибирской области в 2020 году на 60,1% и составил 50,2 млрд рублей. Причем высокие темпы роста были отмечены в апреле (179 млн руб.), а падение – в сентябре (104 млн руб.).
Как уточнили в Ассоциации компании интернет-торговли РБК-Новосибирск, новосибирцы потратили в интернет-магазинах за прошлый год 43,5 млрд рублей, что на 95% больше, чем годом ранее.
В маркетплейсе Ozon считают, что интерес к онлайн-покупкам возник из-за пандемии, когда власти ввели ограничительными меры. Отмечается высокий спрос на цифровую и бытовую технику. На эти товары сибиряки потратили 12 млрд рублей.
На онлайн-площадках в прошлом году не была востребована продукция аптек. На лекарственные препараты потратили 72 млн рублей. К невостребованным можно отнести товары для творчества (244 млн руб.) и из зоомагазинов – 294 млн руб.
На покупки в интернете новосибирцы в среднем тратили по 8,8 тыс. рублей. Средний чек на цифровую и бытовую технику составил 20,3 тыс. рублей.
Объем рынка электронной торговли в России вырос за год на 58,5% и достиг 3,2 трлн руб. Доля Новосибирской области в этом сегменте составила 1,6%.