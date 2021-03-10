Суд оставил без изменений приговор по делу гибели новосибирского журналиста

Суд оставил без изменений приговор виновнику аварии, в которой погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Об этом сообщили «Вести Новосибирск» со ссылкой на коллег в Кузбассе, где расположен Восьмой кассационный суд.
Адвокат семьи корреспондента Павел Яровой отметил, что защита 27-летнего Никиты Лазькова добивалась смягчения приговора – замены колонии общего режима колонией-поселением. Жалоба отклонена.
Напомним, 30 марта 2020 года выходившего из трамвая корреспондента «Вести Новосибирск» сбил водитель Mercedes, который в момент аварии был пьян. Суд приговорил виновника к 6,5 годам колонии общего режима.
Стороны обжаловали приговор, но суд остался не приклонен. Так, сторона обвинения требовала увеличить компенсацию, а защита – смягчить приговор.