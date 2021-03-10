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В Бердске передадут в концессию лагерь имени Нахимова

11 марта 2021, 03:03
Он закрыт с 2017 года из-за аварийного состояния.

В Бердске намерены передать в концессию детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова. Об этом со ссылкой на Жанну Шурову, замглавы Бердска по вопросам экономики, сообщает издание Свидетель.

Лагерь закрыт с 2017 года в виду аварийного состояния корпусов. Он требует ремонта, денег на который в бюджете нет. Поэтому его включили в перечень объектов, планируемых к сдаче в концессию.

Перед подписанием договора концессионер должен представить проект будущего лагеря. Также ему нельзя менять профиль места отдыха, которое останется муниципальным, а предприниматель будет вкладывать в него деньги и получать прибыл.

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