В центре Новосибирска продают салон эротического массажа за 3,3 млн рублей

Автор объявления сообщает, что салон работает с 2020 года. Аренда помещения обходится в 85 тысяч рублей в месяц. Если вычесть расходы, то на руки собственник получает более 200 тысяч рублей прибыли. Самым прибыльными в этом году стал январь, когда удалось выручить 580 тыс. рублей.