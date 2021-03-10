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В центре Новосибирска продают салон эротического массажа за 3,3 млн рублей

10 марта 2021, 13:45
Салон работает уже год.

Салон эротического массажа в центре Новосибирска выставлен на продажу за 3,3 млн рублей.

Автор объявления сообщает, что салон работает с 2020 года. Аренда помещения обходится в 85 тысяч рублей в месяц. Если вычесть расходы, то на руки собственник получает более 200 тысяч рублей прибыли. Самым прибыльными в этом году стал январь, когда удалось выручить 580 тыс. рублей.

Автор объявления также пишет, что в салоне три комнаты с шумоизоляцией. В каждой есть джакузи и эксклюзивная мебель с учетом направления БДСМ. Также есть бар для приема больших компаний.

Издание НГС выяснило, что на продажу выставлен салон эротического массажа на ул. Советской. В беседе с собственником удалась узнать, что он продают салон, поскольку ему срочно нужны деньги.

#Новости#Бизнес
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