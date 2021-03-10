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Жительница Новосибирска пожаловалась в мэрию на отсутствие школы и транспорта в ЖК

10 марта 2021, 11:47
Женщина живет в районе почти три года.

Жительница новосибирского ЖК «Белые росы» рассказала о проблемах развивающегося района.

Юлия Рыжих купила квартиру в ЖК в 2019 году, но жизнь в новом районе оказалась не такой уж радужной. Местные жители столкнулись с рядом проблем нового ЖК. Уехать из района можно на трех автобусах - №43, №25, №226. И если маршрут №25 является не очень востребованным, то в остальные автобусы приходится пробиваться с боем. К тому же на маршрутах образуются постоянные пробки.

Юлия добирается до работы три часа, в лучшем случае можно доехать за час, но это очень редко.

Женщина также жалуется на отсутствие государственных школы и детских садов в шаговой доступности. Внутри ЖК открыли частный детский сад, но не каждый может его себе позволить. А ближайшая школа на Чемском переполнена. Молодая мать очень переживает за свою дочь, которой предстоит добираться до школы по темным улицам. Дороги в районе не освещаются уже несколько лет, приводит слова Юлии НГС.

Свои претензии она изложила в письме, которое отправила в мэрию. Ей ответили, что строительство школ в ЖК планируется.

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