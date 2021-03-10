Жительница Новосибирска пожаловалась в мэрию на отсутствие школы и транспорта в ЖК

Юлия Рыжих купила квартиру в ЖК в 2019 году, но жизнь в новом районе оказалась не такой уж радужной. Местные жители столкнулись с рядом проблем нового ЖК. Уехать из района можно на трех автобусах - №43, №25, №226. И если маршрут №25 является не очень востребованным, то в остальные автобусы приходится пробиваться с боем. К тому же на маршрутах образуются постоянные пробки.