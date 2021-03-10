Жительница Новосибирска пожаловалась в мэрию на отсутствие школы и транспорта в ЖК

Жительница новосибирского ЖК «Белые росы» рассказала о проблемах развивающегося района.
Юлия Рыжих купила квартиру в ЖК в 2019 году, но жизнь в новом районе оказалась не такой уж радужной. Местные жители столкнулись с рядом проблем нового ЖК. Уехать из района можно на трех автобусах - №43, №25, №226. И если маршрут №25 является не очень востребованным, то в остальные автобусы приходится пробиваться с боем. К тому же на маршрутах образуются постоянные пробки.
Юлия добирается до работы три часа, в лучшем случае можно доехать за час, но это очень редко.
Женщина также жалуется на отсутствие государственных школы и детских садов в шаговой доступности. Внутри ЖК открыли частный детский сад, но не каждый может его себе позволить. А ближайшая школа на Чемском переполнена. Молодая мать очень переживает за свою дочь, которой предстоит добираться до школы по темным улицам. Дороги в районе не освещаются уже несколько лет, приводит слова Юлии НГС.
Свои претензии она изложила в письме, которое отправила в мэрию. Ей ответили, что строительство школ в ЖК планируется.