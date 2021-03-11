Мужчина погиб после падения с восьмого этажа в Новосибирске

Posted 11 марта 2021, 01:47
Published 11 марта 2021, 01:47
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
Тело новосибирца обнаружили рядом с многоквартирным домом в Ленинском районе Новосибирска. Следствие устанавливает личность погибшего.
10 марта в Горском микрорайоне под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину с травмами, возникающими при падении с высоты.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что скорее всего мужчина выпал с балкона лестничного пролета на верхнем этаже дома.
по информации очевидцев, которую приводит "инцидент Новосибирск", мужчина выпал с подъездного балкона, расположенного на восьмом этаже. При падении он ударился о козырек, после чего вылетел на тротуар.