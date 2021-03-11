В Новосибирске возбудили дело после гибели пенсионерки из-за глыбы льда

Posted 11 марта 2021, 07:08
Published 11 марта 2021, 07:08
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Следствие проводит комплекс мероприятий по установлению причин гибели пенсионерки после падения на нее глыбы льда с крыши в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
На месте происшествия работают следователи, криминалисты, которые восстанавливают картину произошедшего. Также назначен комплекс экспертиз. Экспертам удалось установить, что убившая женщину глыба льда упала с козырька балкона, который жильцы одной из квартир самовольно установили.
Напомним, 10 марта с крыши дома №7 по улице Узорная на 68-летнюю женщину упал пласт снега со льдом. Пенсионерка получила травму головы, из-за чего впоследствии скончалась в больнице.