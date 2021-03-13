Прокуратура требует наложить арест на проданную мэрией землю в Новосибирске

Posted 13 марта 2021, 05:30
Published 13 марта 2021, 05:30
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Главный прокурор Новосибирска Роман Сивак просит наложить арест на проданную мэрией землю.
После прокурорской проверки в суд поступил иск о признании сделки по продажи земельного участка в Советском районе, недействительной. Прокурор также просит наложить обеспечительные меры на землю.
Напомним, депутаты попросили прокурора города оценить сделку по продажи участка рядом со сквером на Демакова. Их беспокоила упрощенная схема продажи – без торгов, и низкая цена за объект.
Прокурор Роман Сивак провел проверку, по итогам которой направил в суд иск о признании права отсутствующим и о ничтожности сделки. О результатах проверки. Сивак не стал обсуждать с НГС результатов проверки, но сослался на законодательство.
«Есть сложившаяся в Российской Федерации судебная практика, которая нам об этом говорит: это может быть элементом благоустройства или иной формой на земельном участке, но никак не объектом недвижимости», — пояснил прокурор