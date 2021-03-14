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Posted 14 марта 2021, 12:31

Published 14 марта 2021, 12:31

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Илья Прасолов установил рекорд России в гонке Ironman в Дубае

14 марта 2021, 12:31
Соревнования завершались по изнурительной жаре.

Новосибирский спортсмен-триатлонист Илья Прасолов выступил на гонке Ironman в Дубае. Он установил рекорд России.

На преодоление дистанции Илье потребовалось 3 часа 35 минут 24 секунды. За это время без перерывов спортсмен проплыл 3,86 км, проехал на велосипеде 180,25 км и пробежал полумарафон.

Соревнования начались рано утром, но завершались все равно по изнурительной жаре. Долгое время Прасолов шел вторым, но в итоге финишировал на 8 месте.

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#Спорт
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