Илья Прасолов установил рекорд России в гонке Ironman в Дубае

Posted 14 марта 2021, 12:31
Published 14 марта 2021, 12:31
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Новосибирский спортсмен-триатлонист Илья Прасолов выступил на гонке Ironman в Дубае. Он установил рекорд России.
На преодоление дистанции Илье потребовалось 3 часа 35 минут 24 секунды. За это время без перерывов спортсмен проплыл 3,86 км, проехал на велосипеде 180,25 км и пробежал полумарафон.
Соревнования начались рано утром, но завершались все равно по изнурительной жаре. Долгое время Прасолов шел вторым, но в итоге финишировал на 8 месте.