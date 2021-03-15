Травников поручил проверить поликлинику Новосибирска из-за жалоб на очереди

Posted 15 марта 2021, 04:39
Published 15 марта 2021, 04:39
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Информация об очередях на вакцинацию от коронавируса в новосибирской поликлинике №27 дошла до губернатора. Андрей Травников дал поручение минздраву Новосибирской области разобраться в ситуации. Его удивило, что жалобы поступают только на эту поликлинику, поэтому в ближайшее время в учреждении пройдет «контрольная закупка».
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о толпе желающих привиться от Covid-19. Люди ждали своей очереди несколько часов.
По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, люди пришли раньше назначенного времени, чем и спровоцировали очередь. Чтобы решить проблему, в процедурный кабинет привлекли еще одного специалиста.
Отметим, что прививки на первом этапе вакцинации поставили 82 875 жителям Новосибирской области, на втором – 50 516.