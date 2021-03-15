Травников поручил проверить поликлинику Новосибирска из-за жалоб на очереди

Информация об очередях на вакцинацию от коронавируса в новосибирской поликлинике №27 дошла до губернатора. Андрей Травников дал поручение минздраву Новосибирской области разобраться в ситуации. Его удивило, что жалобы поступают только на эту поликлинику, поэтому в ближайшее время в учреждении пройдет «контрольная закупка».