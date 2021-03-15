atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2021, 04:39

Published 15 марта 2021, 04:39

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Травников поручил проверить поликлинику Новосибирска из-за жалоб на очереди

15 марта 2021, 04:39
Губернатор поручил выяснить, почему жалобы поступают на одну поликлинику.

Информация об очередях на вакцинацию от коронавируса в новосибирской поликлинике №27 дошла до губернатора. Андрей Травников дал поручение минздраву Новосибирской области разобраться в ситуации. Его удивило, что жалобы поступают только на эту поликлинику, поэтому в ближайшее время в учреждении пройдет «контрольная закупка».

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о толпе желающих привиться от Covid-19. Люди ждали своей очереди несколько часов.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, люди пришли раньше назначенного времени, чем и спровоцировали очередь. Чтобы решить проблему, в процедурный кабинет привлекли еще одного специалиста.

Отметим, что прививки на первом этапе вакцинации поставили 82 875 жителям Новосибирской области, на втором – 50 516.

Материалы по теме
Министр Мурашко положительно оценил ход вакцинации от коронавируса в НовосибирскеВ новосибирском Минздраве оправдались за очереди на вакцинацию в поликлинике №27
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика