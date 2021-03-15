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Posted 15 марта 2021, 20:35

Published 15 марта 2021, 20:35

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Вольер за миллион рублей построила каракалам жительница Новосибирска

15 марта 2021, 20:35
Она не советует заводить этих опасных кошек просто ради забавы.

Жительница Новосибирска Маргарита Хоменко завела у себя дома двух каракалов - опасных диких кошек. Одного из них, Кинга, она специально покупала в Вологде за полмиллиона рублей.

Пара Кинг и Ляля живут в построенном за миллион рублей и хорошо оснащенном вольере. Девушка давно мечтала о таких питомцах, после того, как увидела каракала у своей знакомой.

Маргарита обустроила вольер так, чтобы животным было максимально удобно. Она предусмотрела возможность отселения самки с котятами. По словам хозяйки, которые приводит НГС, корм в месяц на двух питомцев обходится в 10 тысяч рублей.

Маргарита - геолог. Но опасных кошек она хочет именно разводить. Эти животные запрещены во многих странах Европы для содержания дома, но не в России. Тем не менее, девушка не советует заводить каракала просто как дорогую игрушку, поскольку хищник опасен.

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