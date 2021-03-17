В Новосибирске судят шесть человек за незаконный вывод валюты за границу

Posted 17 марта 2021, 03:31
Published 17 марта 2021, 03:31
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Следователи задержали банду из шести человек за валютные махинации на сумму 95 млн рублей.
По данным СУ СКР по области, два года преступная группа переводила в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны деньги в иностранной валюте. Получателями были подконтрольные им физлица.
При этом в новосибирский банк они предоставляли документы, в которых были указаны недостоверные сведения о целях, назначениях перевода. Они успели вывести 95 млн рублей.
Материалы дела подготовили сотрудники управления ФСБ России по НСО и Сибирской оперативной таможни.