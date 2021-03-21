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Posted 21 марта 2021, 14:57

Published 21 марта 2021, 14:57

Modified 15 сентября 2022, 22:08

Updated 15 сентября 2022, 22:08

В Новосибирске на Беловежской произошла массовая ночная драка

21 марта 2021, 14:57
Наряд полиции приехал, когда драка уже закончилась.

21 марта в Новосибирске произошла массовая драка. Беспорядки случились ночью на улице Беловежской.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, а себя выставляют жертвами. Известно, что с одной стороны в битве участвовала семья, возвращающаяся домой. С другой - компания молодых людей.

Старшие утверждают, что молодые люди оскорбили женщину. Мужу пришлось заступиться за супругу.

По словам молодежи, нетрезвый мужчина подошел к компании молодых людей на "Жигулях" и без причины ударил одного из них. За что и поплатился: мужчина получил раны, которые пришлось зашивать.

Была вызвана полиция, но наряд приехал, когда драка уже закончилась. Стороны написали встречные заявления.

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#Происшествия
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