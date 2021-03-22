103 люксовых автомобиля зарегистрировано в Новосибирской области

Posted 22 марта 2021, 04:52
Published 22 марта 2021, 04:52
Modified 5 августа 2022, 12:09
Updated 5 августа 2022, 12:09
103 автомобиля премиум-класса числится в собственности жителей Новосибирской области. Об этом сообщили РБК-Новосибирск в агентстве «Автостат».
По данным аналитиков, по дорогам мегаполиса ездят 48 автомобилей марки Bentley, 27 Mercedes-Maybach, 10 Lamborghini, 8 Maserati, 5 Ferrari и 5 Rolls-Royce.
В текущем году зарегистрировано в области 847,3 тыс. легковых автомобилей, в 2020 году – 832,4 тыс.
В Сибири насчитывается 5,21 млн легковых автомобилей, больше только в Приволжском и Центральном округах. Больше всего автомобилистов насчитывается в Красноярском край (915,2 тыс.), на втором месте - Новосибирская и Иркутская области (776,2 тыс.).