103 люксовых автомобиля зарегистрировано в Новосибирской области

В Сибири насчитывается 5,21 млн легковых автомобилей, больше только в Приволжском и Центральном округах. Больше всего автомобилистов насчитывается в Красноярском край (915,2 тыс.), на втором месте - Новосибирская и Иркутская области (776,2 тыс.).