22 марта в Новосибирске без света, тепла и воды остались почти 600 домов

Согласно информации портала «Мой Новосибирск», света нет у потребителей Ленинского, Дзержинского, Советского, Первомайского, Калининского, Центрального и Заельцевского районов. В общей сложности обесточено 348 домов. Причин отключения несколько: подрезка деревьев, ремонт и замена оборудования на сетях. Свет дадут в большинстве зданий к вечеру, в 17:00.