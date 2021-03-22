22 марта в Новосибирске без света, тепла и воды остались почти 600 домов

Posted 22 марта 2021, 03:26
Published 22 марта 2021, 03:26
Modified 5 августа 2022, 12:09
Updated 5 августа 2022, 12:09
Свет, воду и тепло отключили в 561 здании Новосибирска утром 22 марта 2021 года.
Согласно информации портала «Мой Новосибирск», света нет у потребителей Ленинского, Дзержинского, Советского, Первомайского, Калининского, Центрального и Заельцевского районов. В общей сложности обесточено 348 домов. Причин отключения несколько: подрезка деревьев, ремонт и замена оборудования на сетях. Свет дадут в большинстве зданий к вечеру, в 17:00.
В Кировском, Ленинском и Центральном районах отключили горячую воду в 112 зданиях, отопления нет в 101 доме. Коммунальные службы устраняют дефекты на сетях. Работы будут длиться до конца дня – 22:00.