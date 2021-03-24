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Posted 24 марта 2021, 07:17

Published 24 марта 2021, 07:17

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Новосибирский ученый назвал препарат «ЭпиВакКорона» плацебо-вакциной

24 марта 2021, 07:17
Новосибирскую вакцину раскритиковали испытуемые.

Своими предположениями об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поделился новосибирский ученый Сергей Серых.

Он солидарен с участниками испытаний препарата и считает его плацебо-вакциной. По его словам, доверять стоит лишь российской вакцине «Спутник V». По его словам новосибирская вакцина вызывает сомнение у большинства экспертов.

Новосибирский биохимик заявляет о конфликте интересов, ведь авторами патента на вакцину являются директор центра «Вектор» и глава Роспотребнадзора.

А вот про третью вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается центр Чумакова, он ничего сказать не может, ведь нет научных публикаций.

#Общество
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