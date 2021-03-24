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Posted 24 марта 2021, 12:59

Published 24 марта 2021, 12:59

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске бывшего директора НИИТО судят за хищение 1,3 миллиарда рублей

24 марта 2021, 12:59
Рассмотрение дела 24 марта начал суд Центрального района.

Сегодня, 24 марта, Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора НИИТО Михаила Садового, сообщает «Ъ-Сибирь». Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса в присвоении денег в особо крупном размере и в отмывании денег.

По версии следствия, Садовой с 2009 по 2017 год похитил более 1,3 миллиарда рублей. Чтобы легализовать деньги, он предположительно заключал фиктивные сделки, сумма которых превысила более 940 миллионов рублей. Кроме самого бывшего директора в деле фигурируют еще четыре подозреваемых, один из которых объявлен в международный розыск.

Михаил Садовой являлся директором НИИТО с 2006 года. Под уголовное преследование он попал в 2018 году, когда его приговорили к трем годам колонии. В 2020 Садовой вышел на свободу, но стал фигурантом нового уголовного дела.

#Происшествия
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