В Новосибирске бывшего директора НИИТО судят за хищение 1,3 миллиарда рублей

Posted 24 марта 2021, 12:59
Published 24 марта 2021, 12:59
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Сегодня, 24 марта, Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора НИИТО Михаила Садового, сообщает «Ъ-Сибирь». Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса в присвоении денег в особо крупном размере и в отмывании денег.
По версии следствия, Садовой с 2009 по 2017 год похитил более 1,3 миллиарда рублей. Чтобы легализовать деньги, он предположительно заключал фиктивные сделки, сумма которых превысила более 940 миллионов рублей. Кроме самого бывшего директора в деле фигурируют еще четыре подозреваемых, один из которых объявлен в международный розыск.
Михаил Садовой являлся директором НИИТО с 2006 года. Под уголовное преследование он попал в 2018 году, когда его приговорили к трем годам колонии. В 2020 Садовой вышел на свободу, но стал фигурантом нового уголовного дела.