В Новосибирске бывшего директора НИИТО судят за хищение 1,3 миллиарда рублей

По версии следствия, Садовой с 2009 по 2017 год похитил более 1,3 миллиарда рублей. Чтобы легализовать деньги, он предположительно заключал фиктивные сделки, сумма которых превысила более 940 миллионов рублей. Кроме самого бывшего директора в деле фигурируют еще четыре подозреваемых, один из которых объявлен в международный розыск.