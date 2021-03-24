В Новосибирске выставлен на продажу Mercedes за 26 миллионов рублей. Его предлагает один из автосалонов.Предложение о продаже внедорожника Mercedes-Maybach GLS 600 является на данный момент самым дорогим в области. На сайтах можно найти объявления еще о нескольких автомобилях, стоимостью выше 20 миллионов, но до 26 они не дотягивают.