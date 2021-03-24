Posted 24 марта 2021, 10:05
Published 24 марта 2021, 10:05
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Новосибирске выставлен на продажу Mercedes за 26 миллионов рублей. Его предлагает один из автосалонов.Предложение о продаже внедорожника Mercedes-Maybach GLS 600 является на данный момент самым дорогим в области. На сайтах можно найти объявления еще о нескольких автомобилях, стоимостью выше 20 миллионов, но до 26 они не дотягивают.
Сообщается, что дорогой внедорожник произведен в ноябре прошлого года. У него 4-литровый двигатель с мощностью 550 лошадиных сил. Базовая комплектация такой модели стоит от 14 760 000 рублей. Остальная цена формируется за счет дополнительных опций. Например, активная пневмоподвеска E-Active Body Control обходится в 780 000 рублей.
Желающим приобрести люксовый автомобиль могут даже предложить кредит. Ежемесячный платеж составит сумму, равную примерно полугодовому среднему заработку в Новосибирской области - 271 тысяча рублей.