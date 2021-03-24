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Posted 24 марта 2021, 10:05

Published 24 марта 2021, 10:05

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске выставлен на продажу Mercedes за 26 миллионов рублей

24 марта 2021, 10:05
Это самое дорогое предложение на авторынке области.

В Новосибирске выставлен на продажу Mercedes за 26 миллионов рублей. Его предлагает один из автосалонов.Предложение о продаже внедорожника Mercedes-Maybach GLS 600 является на данный момент самым дорогим в области. На сайтах можно найти объявления еще о нескольких автомобилях, стоимостью выше 20 миллионов, но до 26 они не дотягивают.

Сообщается, что дорогой внедорожник произведен в ноябре прошлого года. У него 4-литровый двигатель с мощностью 550 лошадиных сил. Базовая комплектация такой модели стоит от 14 760 000 рублей. Остальная цена формируется за счет дополнительных опций. Например, активная пневмоподвеска E-Active Body Control обходится в 780 000 рублей.

Желающим приобрести люксовый автомобиль могут даже предложить кредит. Ежемесячный платеж составит сумму, равную примерно полугодовому среднему заработку в Новосибирской области - 271 тысяча рублей.

#Общество
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