Подросток и женщина пострадали при пожаре на улице Фрунзе в Новосибирске

Posted 25 марта 2021, 19:52
Published 25 марта 2021, 19:52
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
При пожаре в многоэтажном доме на улице Фрунзе в Новосибирске пострадали подросток и женщина. Напомним, огонь вспыхнул в квартире на 8 этаже в доме №53.
Пожарные застали на балконе женщину с ребенком. Их сосед помог перебраться на соседний балкон, откуда их и эвакуировали. Из задымлённого помещения вывели еще одного мужчину.
Подросток был госпитализирован с ожогами и отравлением. В больницу попала и женщина. В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его причину назовут дознаватели.