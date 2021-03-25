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Posted 25 марта 2021, 19:52

Published 25 марта 2021, 19:52

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Подросток и женщина пострадали при пожаре на улице Фрунзе в Новосибирске

25 марта 2021, 19:52
Им потребовалась помощь медиков.

При пожаре в многоэтажном доме на улице Фрунзе в Новосибирске пострадали подросток и женщина. Напомним, огонь вспыхнул в квартире на 8 этаже в доме №53.

Пожарные застали на балконе женщину с ребенком. Их сосед помог перебраться на соседний балкон, откуда их и эвакуировали. Из задымлённого помещения вывели еще одного мужчину.

Подросток был госпитализирован с ожогами и отравлением. В больницу попала и женщина. В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его причину назовут дознаватели.

#Происшествия
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