Режим ЧС для предотвращения паводка введут в Новосибирске

- У нас около 200 мест, которые низменные и вероятность подтопления там весьма велика, речь идет об этих территориях. Сегодня готовятся документы и ближайшие два дня будут приняты соответствующие решения с тем, чтобы использовать дополнительные ресурсы. Режим ЧС облегчает ситуацию с тем, чтобы избежать конкурсной процедуры, предусмотренной 44-м законом, - заявил градоначальник. Обход закона о госзакупках позволит использовать деньги из резервного фонда быстро, не затягивая с процедурами торгов.