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Posted 25 марта 2021, 13:55

Published 25 марта 2021, 13:55

Modified 15 сентября 2022, 22:09

Updated 15 сентября 2022, 22:09

Режим ЧС для предотвращения паводка введут в Новосибирске

25 марта 2021, 13:55
Мэр Локоть заявил о подготовке соответствующих документов.

В Новосибирске огромные сугробы в неубранном от снега городе угрожают подтоплением некоторых территорий. Мэр Локоть заявил о готовности ввести в отдельных районах режим ЧС, чтобы проще было направлять деньги на уборку снега. Заявление прозвучало сегодня, 25 марта, на традиционном часе прессы.

- У нас около 200 мест, которые низменные и вероятность подтопления там весьма велика, речь идет об этих территориях. Сегодня готовятся документы и ближайшие два дня будут приняты соответствующие решения с тем, чтобы использовать дополнительные ресурсы. Режим ЧС облегчает ситуацию с тем, чтобы избежать конкурсной процедуры, предусмотренной 44-м законом, - заявил градоначальник. Обход закона о госзакупках позволит использовать деньги из резервного фонда быстро, не затягивая с процедурами торгов.

Несмотря на постоянную критику со стороны жителей Новосибирска, Локоть говорит об уменьшении числа жалоб, в сравнении с предыдущими годами. По его логике, это свидетельствует о том, что снег стали чистить лучше.

– Сегодня наибольшее количество замечаний связано с придомовой территорией, где действительно местами скопилось довольно много снега, его надо убирать, - признал Анатолий Локоть. К городским магистралям же, по его словам, претензий нет.

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