atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2021, 04:19

Published 25 марта 2021, 04:19

Modified 5 августа 2022, 12:11

Updated 5 августа 2022, 12:11

«Сибирский Гигант» закрывает магазины в Новосибирске

25 марта 2021, 04:19
У компании серьезные финансовые трудности.

Крупнейший новосибирский ритейлер «Сибирский Гигант» может закрыть свои магазины в ближайшее время. Об этом пишет НГС со ссылкой на участников рынка.

В настоящее время площади некоторых магазинов сети сокращаются, полки частично опустошены, а наплыва покупателей не наблюдается уже давно.

Информация о продаже помещений сети появлялась уже в прошлом году, но покупателей не нашлось из-за высокой цены. Об этом сообщил источник в компании по поиску коммерческой недвижимости.

Известно также, что оптовые компании отказываются от сотрудничества из-за возможных задержек платежей. По анонимной информации, сеть платит только за поставки свежей продукции массового спроса, а по остальным наблюдаются задержки платежей.

Сотрудник компании, занимающейся операциями на рынке коммерческой недвижимости, заявляет, что «Сибирский Гигант» готовится к реструктуризации, некоторые магазины закроются. Предполагается, что на месте «Гаганта» появятся супермаркет SPAR.

Еще год назад холдинг столкнулся с крупными финансовыми проблемами. Компании было предъявлено 15 исков от поставщиков. По некоторым сумма долга достигала 14-17 млн рублей.

Иски продолжают поступать в арбитражный суд. Только в этом году их насчитывается 20. А сумму адолга достигает 200 млн рублей.

Финансовые показатели компании с каждым годом падают.

«У «Гиганта» есть определенные сложности, и, думаю, со стороны его владельца будет разумно уйти с рынка, пока за его активы можно получить хорошие деньги», - считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика