«Сибирский Гигант» закрывает магазины в Новосибирске

Posted 25 марта 2021, 04:19
Published 25 марта 2021, 04:19
Modified 5 августа 2022, 12:11
Updated 5 августа 2022, 12:11
Крупнейший новосибирский ритейлер «Сибирский Гигант» может закрыть свои магазины в ближайшее время. Об этом пишет НГС со ссылкой на участников рынка.
В настоящее время площади некоторых магазинов сети сокращаются, полки частично опустошены, а наплыва покупателей не наблюдается уже давно.
Информация о продаже помещений сети появлялась уже в прошлом году, но покупателей не нашлось из-за высокой цены. Об этом сообщил источник в компании по поиску коммерческой недвижимости.
Известно также, что оптовые компании отказываются от сотрудничества из-за возможных задержек платежей. По анонимной информации, сеть платит только за поставки свежей продукции массового спроса, а по остальным наблюдаются задержки платежей.
Сотрудник компании, занимающейся операциями на рынке коммерческой недвижимости, заявляет, что «Сибирский Гигант» готовится к реструктуризации, некоторые магазины закроются. Предполагается, что на месте «Гаганта» появятся супермаркет SPAR.
Еще год назад холдинг столкнулся с крупными финансовыми проблемами. Компании было предъявлено 15 исков от поставщиков. По некоторым сумма долга достигала 14-17 млн рублей.
Иски продолжают поступать в арбитражный суд. Только в этом году их насчитывается 20. А сумму адолга достигает 200 млн рублей.
Финансовые показатели компании с каждым годом падают.
«У «Гиганта» есть определенные сложности, и, думаю, со стороны его владельца будет разумно уйти с рынка, пока за его активы можно получить хорошие деньги», - считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.