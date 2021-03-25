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Posted 25 марта 2021, 20:17

Published 25 марта 2021, 20:17

Modified 15 сентября 2022, 22:09

Updated 15 сентября 2022, 22:09

Средняя зарплата новосибирцев за январь оказалась выше 40 тысяч рублей

25 марта 2021, 20:17
Статистика учитывает суммы до вычета подоходного налога.

Средняя зарплата жителей Новосибирской области в январе превысила 40 тысяч рублей. Такие данные привел Новосибирскстат. В целом по СФО средняя зарплата составила 43 451 рубль. В Новосибирской области - 40 612 рублей до вычета налогов.

Выше доходы оказались у жителей Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. Новосибирскстат объяснил это отличием структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среди новосибирцев больше всех зарабатывают специалисты в сфере информационных технологий и связи — 72 424 рубля. За ними идут работники финансовой и страховой отрасли — 60 864 рубля. Работники в научной и технической сфере — 52 167 рублей.

Традиционно низкие заработки у работников гостиниц и общепита - 25 420 рублей, сотрудников компаний по вывозу мусора и водоотведению - 29 319 рублей, строительных организаций - 29 562 рубля.

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