Средняя зарплата новосибирцев за январь оказалась выше 40 тысяч рублей

Posted 25 марта 2021, 20:17
Published 25 марта 2021, 20:17
Modified 15 сентября 2022, 22:09
Updated 15 сентября 2022, 22:09
Средняя зарплата жителей Новосибирской области в январе превысила 40 тысяч рублей. Такие данные привел Новосибирскстат. В целом по СФО средняя зарплата составила 43 451 рубль. В Новосибирской области - 40 612 рублей до вычета налогов.
Выше доходы оказались у жителей Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. Новосибирскстат объяснил это отличием структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среди новосибирцев больше всех зарабатывают специалисты в сфере информационных технологий и связи — 72 424 рубля. За ними идут работники финансовой и страховой отрасли — 60 864 рубля. Работники в научной и технической сфере — 52 167 рублей.
Традиционно низкие заработки у работников гостиниц и общепита - 25 420 рублей, сотрудников компаний по вывозу мусора и водоотведению - 29 319 рублей, строительных организаций - 29 562 рубля.