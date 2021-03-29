Новосибирец, потерявший супругу из-за врачебной ошибки, требует 15 млн рублей

Многодетный отец поначалу долго не мог справиться с горем, отдал детей теще и стал выпивать. Но после взял себя в руки и забрал детей. Сейчас Виктор экономит на всем, но денег все равно не хватает. К тому же ему приходиться выплачивать долги тещи, которая несколько лет не платила за ЖКХ. Это побудило его подать на врачей в суд.