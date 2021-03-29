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Posted 29 марта 2021, 01:20

Published 29 марта 2021, 01:20

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Новосибирец, потерявший супругу из-за врачебной ошибки, требует 15 млн рублей

29 марта 2021, 01:20
Мужчине не хватает денег, чтобы содержать детей.

Супруг погибшей из-за врачебной ошибки многодетной матери из Новосибирской области требует 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

На руках у Виктора Правосуда остались четверо детей в возрасте 13, 12, 10 и 4 лет. 28-летнюю жену Виктора госпитализировали с острой болью в области живота, и медики сразу стали предполагать внематочную беременность, хотя еще в скорой женщина попросила проверить аппендицит.

Пациентке сделали УЗИ, а затем направили в гинекологическую больницу №2. Ей ставили капельницы, чтобы унять боли. В операционную многодетную мать привезли с диагнозом «воспаление матки», а после выяснилось, что у нее лопнул аппендицит.

Как пишет КП-Новосибирск, верный диагноз поставили слишком поздно.

«Я со слезами пришел к врачам, они только сказали: «Мы сделали все возможное». Но могли же прислушаться и проверить на аппендицит», - сказал Виктор.

После смерти пациентки из-за неправильного диагноза было возбуждено уголовное дело, но его после закрыли. Как сообщает помощник прокурора Заельцевского района Ольга Педрико, по данным судмедэкспертов из Москвы, женщина умерла от острого гангренозного аппендицита. Врачи допустили кучу ошибок: непрофильный перевод в больницу №2, неполное обследование, несвоевременная операция.

Многодетный отец поначалу долго не мог справиться с горем, отдал детей теще и стал выпивать. Но после взял себя в руки и забрал детей. Сейчас Виктор экономит на всем, но денег все равно не хватает. К тому же ему приходиться выплачивать долги тещи, которая несколько лет не платила за ЖКХ. Это побудило его подать на врачей в суд.

#Общество
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