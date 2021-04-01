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Posted 1 апреля 2021, 04:11

Published 1 апреля 2021, 04:11

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

Домашние собаки убили беременную косулю в Новосибирской области

1 апреля 2021, 04:11
По закону, за содержание животных несут ответственность их хозяева.

Домашние собаки растерзали в лесу Новосибирской области беременную косулю. Владельцы псов отрицают их вину.

Инцидент произошел в Коченевском районе на территории заказника «Кудряшовский бор». По словам охотинспекторов, у одного из псов был на шее GPS-трекер, а значит он был домашний, но, по всей видимости, охотничий.

Инспекторы также обнаружили в заказниках шесть диких коз, которые погибли не своей смертью. Из-за образовавшейся на насте снега корки льда животным все труднее передвигаться. И это стоит им жизни.

Природоохранная инспекция уже установила владельцев собак, напавших на беременную косулю. Вот только граждане заявляют, что их питомцы не имеют никакого отношения к инциденту.

Полиция взяла с них объяснительные, но инспекторы собираются идти в суд. За убийство косули они требуют 40 тысяч рублей.

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