Домашние собаки убили беременную косулю в Новосибирской области

Posted 1 апреля 2021, 04:11
Published 1 апреля 2021, 04:11
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
Домашние собаки растерзали в лесу Новосибирской области беременную косулю. Владельцы псов отрицают их вину.
Инцидент произошел в Коченевском районе на территории заказника «Кудряшовский бор». По словам охотинспекторов, у одного из псов был на шее GPS-трекер, а значит он был домашний, но, по всей видимости, охотничий.
Инспекторы также обнаружили в заказниках шесть диких коз, которые погибли не своей смертью. Из-за образовавшейся на насте снега корки льда животным все труднее передвигаться. И это стоит им жизни.
Природоохранная инспекция уже установила владельцев собак, напавших на беременную косулю. Вот только граждане заявляют, что их питомцы не имеют никакого отношения к инциденту.
Полиция взяла с них объяснительные, но инспекторы собираются идти в суд. За убийство косули они требуют 40 тысяч рублей.