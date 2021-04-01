atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2021, 05:28

Published 1 апреля 2021, 05:28

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске готовы начать строительство инфекционного госпиталя на 500 коек

1 апреля 2021, 05:28
Власти нашли инвестора на проект инфекционной больницы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с зампредседателя Госдумы РФ Александром Жуковым заявил о готовности приступить к строительству инфекционной больницы на 500 коек.

Власти уже нашли исполнителя, инвестор будет работать по ГЧП-соглашению. Но без поддержки правительства РФ начать строительство не представляется возможным в 2021 году. Сейчас региональные власти ждут решения Министерства финансов РФ.

Травников отметил, что объект здравоохранения необходим, ведь впереди Молодежный чемпионат мира по хоккею.

В свою очередь Жуков заверил, что область может рассчитывать на финансовую поддержку при реализации крупных инвестпроектов, как кампус для НГУ и инфекционная больница.

Губернатор заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество при реализации крупных проектов в Новосибирской области.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика