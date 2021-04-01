В Новосибирске готовы начать строительство инфекционного госпиталя на 500 коек

Posted 1 апреля 2021, 05:28
Published 1 апреля 2021, 05:28
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с зампредседателя Госдумы РФ Александром Жуковым заявил о готовности приступить к строительству инфекционной больницы на 500 коек.
Власти уже нашли исполнителя, инвестор будет работать по ГЧП-соглашению. Но без поддержки правительства РФ начать строительство не представляется возможным в 2021 году. Сейчас региональные власти ждут решения Министерства финансов РФ.
Травников отметил, что объект здравоохранения необходим, ведь впереди Молодежный чемпионат мира по хоккею.
В свою очередь Жуков заверил, что область может рассчитывать на финансовую поддержку при реализации крупных инвестпроектов, как кампус для НГУ и инфекционная больница.
Губернатор заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество при реализации крупных проектов в Новосибирской области.