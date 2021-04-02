Около 2 тыс. деревьев ежегодно вырубают в лесах Бердска

Posted 2 апреля 2021, 07:25
Published 2 апреля 2021, 07:25
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
«Бердский лесхоз» заявил, что в рамках санитарной вырубки в лесах Бердска уничтожается около 2 тысяч деревьев каждый год.
2 апреля в рамках пресс-конференции, бердский «Лесхоз» и управление природными ресурсами мэрии отчитались о проводимых в местных лесах вырубках. Власти подготовили шесть проектов вырубок, которые обещают обсудить с местным населением. Чиновники заявляют, что вырубки бывают разные – выборочные, проходные, ландшафтные и рубки ухода.
По словам начальника Бердского участка АО «Бердский лесхоз» Вадима Ковалевского, в основном в лесах проводятся санитарные работы, избавляются от старых и больных деревьев. В текущем году планируется убрать почти 2000 деревьев, или 1830 куб.м. леса.
При этом Ковалевский заявляет, что проводятся и восстановительные работы. В прошлом году было высажено почти 4 тысячи новых деревьев – сосна и лиственница. Засажено деревьями 2,5-3 гектара леса.
В прошлом году в лесах Бердска было выявлено четыре факта незаконных вырубок леса.