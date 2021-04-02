Около 2 тыс. деревьев ежегодно вырубают в лесах Бердска

2 апреля в рамках пресс-конференции, бердский «Лесхоз» и управление природными ресурсами мэрии отчитались о проводимых в местных лесах вырубках. Власти подготовили шесть проектов вырубок, которые обещают обсудить с местным населением. Чиновники заявляют, что вырубки бывают разные – выборочные, проходные, ландшафтные и рубки ухода.