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Posted 3 апреля 2021, 13:17

Published 3 апреля 2021, 13:17

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

В Новосибирске двух подростков жестоко избила толпа из парней и девушек в подъезде

3 апреля 2021, 13:17
Первые подозреваемые уже задержаны.

В Новосибирске толпа из парней и девушек жестоко избила двух подростков. Об этом мать одного из пострадавших со слезами на глазах рассказала в своем Instagram.

По словам женщины, ее сын познакомился через ВКонтакте с некой девушкой. Она пригласила его приехать к дому №29 по улице Колхидской, куда 17-летний парень приехал со своим другом. Под предлогом, что ей нужно переодеться, девушка повела молодых людей наверх по лестнице, где на 7 этаже на них напала большая группа молодых людей. Парней жестоко избили и отобрали личные вещи, а происходящее снимали на видео.

Сын женщины, рассказавшей о произошедшем, весь в крови вернулся на такси домой. Водитель не взял с него денег. Мать обратилась в полицию, где они пробыли почти всю ночь.

Позднее МК сообщил, что сотрудники МВД после заявления пострадавших установили и доставили в отдел 4-х граждан. Полицейские выясняют личности всех, кто мог быть причастен к разбойному нападению.

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#Происшествия
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