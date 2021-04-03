В Новосибирске двух подростков жестоко избила толпа из парней и девушек в подъезде

По словам женщины, ее сын познакомился через ВКонтакте с некой девушкой. Она пригласила его приехать к дому №29 по улице Колхидской, куда 17-летний парень приехал со своим другом. Под предлогом, что ей нужно переодеться, девушка повела молодых людей наверх по лестнице, где на 7 этаже на них напала большая группа молодых людей. Парней жестоко избили и отобрали личные вещи, а происходящее снимали на видео.