В Новосибирске двух подростков жестоко избила толпа из парней и девушек в подъезде

Posted 3 апреля 2021, 13:17
Published 3 апреля 2021, 13:17
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
В Новосибирске толпа из парней и девушек жестоко избила двух подростков. Об этом мать одного из пострадавших со слезами на глазах рассказала в своем Instagram.
По словам женщины, ее сын познакомился через ВКонтакте с некой девушкой. Она пригласила его приехать к дому №29 по улице Колхидской, куда 17-летний парень приехал со своим другом. Под предлогом, что ей нужно переодеться, девушка повела молодых людей наверх по лестнице, где на 7 этаже на них напала большая группа молодых людей. Парней жестоко избили и отобрали личные вещи, а происходящее снимали на видео.
Сын женщины, рассказавшей о произошедшем, весь в крови вернулся на такси домой. Водитель не взял с него денег. Мать обратилась в полицию, где они пробыли почти всю ночь.
Позднее МК сообщил, что сотрудники МВД после заявления пострадавших установили и доставили в отдел 4-х граждан. Полицейские выясняют личности всех, кто мог быть причастен к разбойному нападению.