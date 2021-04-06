На достройку Восточного обхода Новосибирска потратят почти 4 млрд рублей

Posted 6 апреля 2021, 06:29
Published 6 апреля 2021, 06:29
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
«Сибуправтодор» заключил контракт с новым подрядчиком на достройку Восточного обхода Новосибирска на сумму 3,7 млрд рублей.
Аукцион выиграла компания «Новосибирскавтодор». На торги также заявилась московская компания, но комиссия оценила ее заявку в 80,59 баллов против 96,68 баллов. Победитель выполнит работы по максимальной цене – 3 млрд 763 млн рублей.
Напомним, что новая дорога должна снизить трафик транзитного транспорта в черте города и направить его в обход. Работы в рамках первого этапа были не завершены, заказчик расторг контракт с подрядчиком из-за нарушения сроков строительства.