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Posted 6 апреля 2021, 06:29

Published 6 апреля 2021, 06:29

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

На достройку Восточного обхода Новосибирска потратят почти 4 млрд рублей

6 апреля 2021, 06:29
Новый участок планируют построить до октября 2024 года.

«Сибуправтодор» заключил контракт с новым подрядчиком на достройку Восточного обхода Новосибирска на сумму 3,7 млрд рублей.

Аукцион выиграла компания «Новосибирскавтодор». На торги также заявилась московская компания, но комиссия оценила ее заявку в 80,59 баллов против 96,68 баллов. Победитель выполнит работы по максимальной цене – 3 млрд 763 млн рублей.

Напомним, что новая дорога должна снизить трафик транзитного транспорта в черте города и направить его в обход. Работы в рамках первого этапа были не завершены, заказчик расторг контракт с подрядчиком из-за нарушения сроков строительства.

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#Город
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