В Новосибирске выбрали место для нового собачьего приюта

Примерная оценка стоимости строительства приюта составляет 30-40 миллионов рублей. Помимо содержания, следует активизировать работу по отлову собак, учитывать и маркировать их. Также следует ввести наказание для безответственных хозяев. Владельцы должны регистрировать своих питомцев и следить за ними.