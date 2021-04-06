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Posted 6 апреля 2021, 10:03

Published 6 апреля 2021, 10:03

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

В Новосибирске выбрали место для нового собачьего приюта

6 апреля 2021, 10:03
Деньги на него возьмут из бюджетов области и города.

В Новосибирске выбрали место для нового собачьего приюта. Место для содержания бродячих животных планируют обустроить за счет средств областного и городского бюджетов.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин считает, что Новосибирску необходимы несколько приютов. И горсовет готов разрабатывать такую программу, чтобы убедить Анатолия Локтя и Андрея Травникова выделить деньги. Ждать федерального софинснсирования нельзя, полагает депутат.

Примерная оценка стоимости строительства приюта составляет 30-40 миллионов рублей. Помимо содержания, следует активизировать работу по отлову собак, учитывать и маркировать их. Также следует ввести наказание для безответственных хозяев. Владельцы должны регистрировать своих питомцев и следить за ними.

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