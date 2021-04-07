В Новосибирске закрылся гипермаркет «Гигант» на Мочищенском шоссе

Posted 7 апреля 2021, 06:53
Published 7 апреля 2021, 06:53
Modified 5 августа 2022, 12:17
Updated 5 августа 2022, 12:17
Гипермаркеты «Гигант» на Мочищенском шоссе и улице Автогенная в Новосибирске закрылись на реконструкцию. Летом они откроются под новым брендом, пишет Ksonline.
Напомним, что «Гигант», как и сеть «Горожанка», принадлежит группе компаний «Сибирский Гигант», которым руководит Александр Манцуров.
Ранее Atas.info сообщал о продаже активов холдинга томской компании «Лама». «Горожанка» уже сообщала о закрытии нескольких точек.