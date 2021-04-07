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Posted 7 апреля 2021, 06:53

Published 7 апреля 2021, 06:53

Modified 5 августа 2022, 12:17

Updated 5 августа 2022, 12:17

В Новосибирске закрылся гипермаркет «Гигант» на Мочищенском шоссе

7 апреля 2021, 06:53
Все магазины сети перестанут работать в мае.

Гипермаркеты «Гигант» на Мочищенском шоссе и улице Автогенная в Новосибирске закрылись на реконструкцию. Летом они откроются под новым брендом, пишет Ksonline.

Напомним, что «Гигант», как и сеть «Горожанка», принадлежит группе компаний «Сибирский Гигант», которым руководит Александр Манцуров.

Ранее Atas.info сообщал о продаже активов холдинга томской компании «Лама». «Горожанка» уже сообщала о закрытии нескольких точек.

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