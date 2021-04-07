Задолженность по зарплате в Новосибирской области за 2020 год увеличилась на 36%

Posted 7 апреля 2021, 04:10
Published 7 апреля 2021, 04:10
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Задолженность по зарплате перед работниками предприятий Новосибирской области достигла 62 млн рублей. Этот показатель за 2020 год вырос на 36%, пишет ТАСС со ссылкой на Минтрудсоцразвития области.
На 1 января 2020 года предприятия области накопили долг перед 852 работниками в 45,5 млн рублей. В январе текущего года сумма долга выросла на 16,5 млн рублей. Зарплату так и не получили 618 работников. К марту долг погашен на 63,4%, или на 39,3 млн рублей.
По информации министерства, почти 99% от суммы долга приходится на обанкротившиеся предприятия области.