Задолженность по зарплате в Новосибирской области за 2020 год увеличилась на 36%

На 1 января 2020 года предприятия области накопили долг перед 852 работниками в 45,5 млн рублей. В январе текущего года сумма долга выросла на 16,5 млн рублей. Зарплату так и не получили 618 работников. К марту долг погашен на 63,4%, или на 39,3 млн рублей.