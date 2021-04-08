Женщины-военнослужащие примут участие в параде Победы в Новосибирске

Напомним, в 2021 году в Новосибирске состоятся праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Будут задействованы две тысячи военнослужащих. Зрители увидят колонны военной техники, куда войдут ракетный комплекс «Ярс», ударный беспилотник «Орлан», легендарный танк Т-34 и др. В отличие от прошлого года на праздник пригласили зрителей, но участников шествий обязали пройти вакцинацию от коронавируса.