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Posted 9 апреля 2021, 03:56

Published 9 апреля 2021, 03:56

Modified 5 августа 2022, 12:18

Updated 5 августа 2022, 12:18

Новосибирский полицейский ударил электрошокером подозреваемого в краже теленка

9 апреля 2021, 03:56
Судмедэкспертиза подтвердила доводы пострадавшего.

Сотрудника полиции Новосибирской области обвиняют в использовании электрошокера в отношении задержанного в отделении МВД.

По данным следственного управления СКР, 1 апреля 47-летнего жителя Баганского района задержали по подозрению в краже теленка с территории местной фермы. Мужчина работал скотником на предприятии, но до кражи уволился.

В отделении полиции сотрудник правоохранительных органов использовал во время допроса электрошокер. 2 апреля пострадавший заявил о беспределе полицейского в СУ СКР. Следователи проверили информацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После этого полицейского задержали и выдвинули ему обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.

#Происшествия
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