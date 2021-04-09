Новосибирский полицейский ударил электрошокером подозреваемого в краже теленка

В отделении полиции сотрудник правоохранительных органов использовал во время допроса электрошокер. 2 апреля пострадавший заявил о беспределе полицейского в СУ СКР. Следователи проверили информацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После этого полицейского задержали и выдвинули ему обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.