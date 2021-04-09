Новосибирский полицейский ударил электрошокером подозреваемого в краже теленка

Posted 9 апреля 2021, 03:56
Published 9 апреля 2021, 03:56
Modified 5 августа 2022, 12:18
Updated 5 августа 2022, 12:18
Сотрудника полиции Новосибирской области обвиняют в использовании электрошокера в отношении задержанного в отделении МВД.
По данным следственного управления СКР, 1 апреля 47-летнего жителя Баганского района задержали по подозрению в краже теленка с территории местной фермы. Мужчина работал скотником на предприятии, но до кражи уволился.
В отделении полиции сотрудник правоохранительных органов использовал во время допроса электрошокер. 2 апреля пострадавший заявил о беспределе полицейского в СУ СКР. Следователи проверили информацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После этого полицейского задержали и выдвинули ему обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.