В Новосибирске скончался тренер Александра Карелина

Posted 9 апреля 2021, 10:00
Published 9 апреля 2021, 10:00
Modified 25 декабря, 15:34
Updated 25 декабря, 15:34
9 апреля на 79-м году жизни скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров. Печальную новость сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.
В сфере физкультуры и спорта Виктор Филиппович трудился более 50 лет. был тренером по классической борьбе. А ранее сам был борцом греко-римского стиля. Захаров много лет был директором спортбазы «Олимпийская». 16 лет возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы.
Виктор Захаров подготовил много спортсменов, в том числе готовил и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Прощание со спортивным деятелем пройдет 11 апреля с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Кропоткина, 112 в большом зале.