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Posted 9 апреля 2021, 10:00

Published 9 апреля 2021, 10:00

Modified 25 декабря, 15:34

Updated 25 декабря, 15:34

В Новосибирске скончался тренер Александра Карелина

9 апреля 2021, 10:00
Виктор Захаров ушел из жизни в возрасте 78 лет.

9 апреля на 79-м году жизни скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров. Печальную новость сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

В сфере физкультуры и спорта Виктор Филиппович трудился более 50 лет. был тренером по классической борьбе. А ранее сам был борцом греко-римского стиля. Захаров много лет был директором спортбазы «Олимпийская». 16 лет возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы.

Виктор Захаров подготовил много спортсменов, в том числе готовил и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Прощание со спортивным деятелем пройдет 11 апреля с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Кропоткина, 112 в большом зале.

#Спорт
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