В Новосибирске скончался тренер Александра Карелина

В сфере физкультуры и спорта Виктор Филиппович трудился более 50 лет. был тренером по классической борьбе. А ранее сам был борцом греко-римского стиля. Захаров много лет был директором спортбазы «Олимпийская». 16 лет возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы.