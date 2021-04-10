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Posted 10 апреля 2021, 06:49

Published 10 апреля 2021, 06:49

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

После утонувшего автомобиля рыбака МЧС призвало новосибирцев не выходит на тонкий лед

10 апреля 2021, 06:49
В Ордынском районе пришлось проводить спасательную операцию на водохранилище.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывало граждан ни в коем случае не выходить на весенний ненадежный лед. Поводом для обращения стало происшествие в Ордынском районе, где мужчина на автомобиле провалился под лед Новосибирского водохранилища.

- Выход на дед сейчас чрезвычайно опасен. Кроме того, выезд техники на любой водоем в настоящее время представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - подчеркнули в МЧС. С повышением температуры воздуха лёд стремительно становится рыхлым.

Напомним, около 9 утра МЧС получило звонок от пострадавшего, внедорожник которого провалился под лед. Мужчина рассказал, что ехал по тонкому льду через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе. Его спасли инспекторы ГИМС, которые на лодке доставили пострадавшего на берег. От медицинской помощи мужчина отказался.

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#Происшествия
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