После утонувшего автомобиля рыбака МЧС призвало новосибирцев не выходит на тонкий лед

Напомним, около 9 утра МЧС получило звонок от пострадавшего, внедорожник которого провалился под лед. Мужчина рассказал, что ехал по тонкому льду через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе. Его спасли инспекторы ГИМС, которые на лодке доставили пострадавшего на берег. От медицинской помощи мужчина отказался.