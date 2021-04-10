После утонувшего автомобиля рыбака МЧС призвало новосибирцев не выходит на тонкий лед

Posted 10 апреля 2021, 06:49
Published 10 апреля 2021, 06:49
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывало граждан ни в коем случае не выходить на весенний ненадежный лед. Поводом для обращения стало происшествие в Ордынском районе, где мужчина на автомобиле провалился под лед Новосибирского водохранилища.
- Выход на дед сейчас чрезвычайно опасен. Кроме того, выезд техники на любой водоем в настоящее время представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - подчеркнули в МЧС. С повышением температуры воздуха лёд стремительно становится рыхлым.
Напомним, около 9 утра МЧС получило звонок от пострадавшего, внедорожник которого провалился под лед. Мужчина рассказал, что ехал по тонкому льду через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе. Его спасли инспекторы ГИМС, которые на лодке доставили пострадавшего на берег. От медицинской помощи мужчина отказался.