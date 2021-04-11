В Новосибирске депутат предложил убрать алкоголь в специальные магазины

Posted 11 апреля 2021, 07:03
Published 11 апреля 2021, 07:03
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров нашел способ построить «новую трезвую страну». Он выступил с идеей создать специальные магазины алкоголя.
По задумке народного избранника это снизит спонтанные покупки спиртного. Депутата оскорбляет соседство на прилавках алкоголя и других продуктов.
«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление «необходимости» алкояда для жизни, что, естественно, не соответствует действительности» - заявил Бурмистров в интервью сайту КПРФ. Депутат-новатор добавил, что население заставляют покупать спиртное хитрые технологии мерчандайзинга.
Еще одной инициативой депутата стало лицензирование продажи пива. Благодаря этому Бурмистров планирует сократить количество пивных. В качестве альтернативы алкоголю депутат предложил спорт, творчество и путешествия.