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Posted 11 апреля 2021, 07:03

Published 11 апреля 2021, 07:03

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирске депутат предложил убрать алкоголь в специальные магазины

11 апреля 2021, 07:03
Население заставляют покупать спиртное хитрые технологии мерчандайзинга.

Депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров нашел способ построить «новую трезвую страну». Он выступил с идеей создать специальные магазины алкоголя.

По задумке народного избранника это снизит спонтанные покупки спиртного. Депутата оскорбляет соседство на прилавках алкоголя и других продуктов.

«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление «необходимости» алкояда для жизни, что, естественно, не соответствует действительности» - заявил Бурмистров в интервью сайту КПРФ. Депутат-новатор добавил, что население заставляют покупать спиртное хитрые технологии мерчандайзинга.

Еще одной инициативой депутата стало лицензирование продажи пива. Благодаря этому Бурмистров планирует сократить количество пивных. В качестве альтернативы алкоголю депутат предложил спорт, творчество и путешествия.

#Политика
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