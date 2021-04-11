В Новосибирске депутат предложил убрать алкоголь в специальные магазины

«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление «необходимости» алкояда для жизни, что, естественно, не соответствует действительности» - заявил Бурмистров в интервью сайту КПРФ. Депутат-новатор добавил, что население заставляют покупать спиртное хитрые технологии мерчандайзинга.