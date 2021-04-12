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Posted 12 апреля 2021, 14:20

Published 12 апреля 2021, 14:20

Modified 16 сентября 2022, 20:38

Updated 16 сентября 2022, 20:38

Михаил Дегтярев сдал кровь в рамках всероссийского донорского марафона

12 апреля 2021, 14:20
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на праздновании Дня космонавтики одним из первых поучаствовал в донорском марафоне «Космос у нас в крови», а затем побывал на открытом уроке в хабаровском лицее, где обучался космонавт Пётр Дубров.

Всероссийский донорский марафон «Космос у нас в крови» был запущен в День космонавтики и будет идти до декабря 2021 года. Как считает руководитель региона, участие в этой акции является еще одной возможностью помочь нуждающимся, пишет Vostokmedia.

«Этот день — особенная лично для меня дата. Ведь по первой специальности я инженер аэрокосмических систем. Тем более этот праздник имеет тесную связь и с Хабаровским краем», — сказал Михаил Дегтярёв.

В ходе открытого урока в лицее информационных технологий Дегтярев рассказал учащимся, что Хабаровский край — родина двух космонавтов. Кроме Петра Дуброва, это Валерий Рюмин, дважды Герой Советского Союза, который появился на свет в Комсомольске-на-Амуре.

«Сегодня очень знаменательный день — 60 лет со дня первого полета человека в космос. Особенная гордость, что это был наш человек, Юрий Гагарин. Возможно, кто-либо из вас тоже станет космонавтом или свяжет свою профессиональную деятельность с этим направлением. Искренне желаю вам только отличных оценок, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни и работу по душе», — заявил глава региона в обращении к лицеистам.

Учащиеся подготовили в честь Дня космонавтики несколько мероприятий, в том числе показали достижения в сфере робототехники и 3D-моделирования. Старшеклассниками была подготовлена видеопрезентация о Петре Дуброве.

В рамках визита в образовательное учреждение Дегтярев также наградил победителей ежегодного конкурса «Лицеист года». Обладателями кубков стали ученики 5-11-х классов, отличившиеся особыми успехами в учебе, а также те, кто принимал активное участие в предметных олимпиадах, разнообразных конкурсах, научно-практических конференциях и в общественной жизни лицея.

По окончании все участники встречи сделали общий фотоснимок на память. Прямо из компьютерного класса лицея руководитель региона отправил его по электронной почте на МКС.

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