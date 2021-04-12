Михаил Дегтярев сдал кровь в рамках всероссийского донорского марафона

«Сегодня очень знаменательный день — 60 лет со дня первого полета человека в космос. Особенная гордость, что это был наш человек, Юрий Гагарин. Возможно, кто-либо из вас тоже станет космонавтом или свяжет свою профессиональную деятельность с этим направлением. Искренне желаю вам только отличных оценок, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни и работу по душе», — заявил глава региона в обращении к лицеистам.