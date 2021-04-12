Шесть начальников поездов в Новосибирской области признались в подкупе

Posted 12 апреля 2021, 06:16
Published 12 апреля 2021, 06:16
Modified 5 августа 2022, 12:19
Updated 5 августа 2022, 12:19
Шесть начальников поездов дальнего следования в Новосибирской области признались в совершении коммерческого подкупа.
По сообщению Западно-Сибирского СУ на транспорте, преступную схему раскрыли сотрудники отдела по противодействию коррупции ЛО МВД России. По данным следствия, обвиняемым заранее было известно о готовящихся проверках АО «ФПК». Оказалось, что с ними этими сведениями делился один из сотрудников проверяющей организации. Сумма коммерческого подкупа составила более 200 тысяч рублей.
Всех участников преступной деятельности привлекут к уголовной ответственности. Возбуждено несколько уголовных дел.