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Posted 12 апреля 2021, 06:16

Published 12 апреля 2021, 06:16

Modified 5 августа 2022, 12:19

Updated 5 августа 2022, 12:19

Шесть начальников поездов в Новосибирской области признались в подкупе

12 апреля 2021, 06:16
Они платили сотруднику проверяющей организации за информацию.

Шесть начальников поездов дальнего следования в Новосибирской области признались в совершении коммерческого подкупа.

По сообщению Западно-Сибирского СУ на транспорте, преступную схему раскрыли сотрудники отдела по противодействию коррупции ЛО МВД России. По данным следствия, обвиняемым заранее было известно о готовящихся проверках АО «ФПК». Оказалось, что с ними этими сведениями делился один из сотрудников проверяющей организации. Сумма коммерческого подкупа составила более 200 тысяч рублей.

Всех участников преступной деятельности привлекут к уголовной ответственности. Возбуждено несколько уголовных дел.

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#Происшествия
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