Шесть начальников поездов в Новосибирской области признались в подкупе

По сообщению Западно-Сибирского СУ на транспорте, преступную схему раскрыли сотрудники отдела по противодействию коррупции ЛО МВД России. По данным следствия, обвиняемым заранее было известно о готовящихся проверках АО «ФПК». Оказалось, что с ними этими сведениями делился один из сотрудников проверяющей организации. Сумма коммерческого подкупа составила более 200 тысяч рублей.