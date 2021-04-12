Увеличилось число пострадавших в аварии с вылетевшим на тротуар BMW X5 в Новосибирске

От удара BMW X5 вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и врезался в здание. В ДТП пострадали два пешехода - мужчина 1985 года рождения, у которого предварительно диагностированы закрытый перелом средней трети бедра, сотрясение мозга и рваная рана головы, а также мужчина 1991 года рождения с предварительным диагнозом сотрясение мозга, закрытый перелом 4, 5 ребра. Обоих госпитализировали.