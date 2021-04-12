Увеличилось число пострадавших в аварии с вылетевшим на тротуар BMW X5 в Новосибирске

Posted 12 апреля 2021, 16:06
Published 12 апреля 2021, 16:06
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В Новосибирске увеличилось количество пострадавших в массовом ДТП на Красном проспекте. В полиции сообщили подробности происшествия.
В 17:30 водитель 1997 года рождения двигался за рулём BMW X5 по Красному проспекту со стороны Крылова в сторону улицы. Предварительно установлено, что он совершил столкновение с автомобилями BMW X3 под управлением водителя 1970 года рождения и Toyota Carina под управлением водителя 1984 года рождения.
От удара BMW X5 вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и врезался в здание. В ДТП пострадали два пешехода - мужчина 1985 года рождения, у которого предварительно диагностированы закрытый перелом средней трети бедра, сотрясение мозга и рваная рана головы, а также мужчина 1991 года рождения с предварительным диагнозом сотрясение мозга, закрытый перелом 4, 5 ребра. Обоих госпитализировали.
Также травму получила пассажирка ВМW X3. Предварительно у нее диагностировано сотрясение мозга. Водители в ДТП не пострадали.