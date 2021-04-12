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Posted 12 апреля 2021, 07:20

Published 12 апреля 2021, 07:20

Modified 16 сентября 2022, 20:38

Updated 16 сентября 2022, 20:38

В Новосибирском зоопарке для орангутанов построили ракету

12 апреля 2021, 07:20
Конструкцию сделали из картона.

В честь Дня космонавтики орангутанам из новосибирского зоопарка подготовили угощение в виде ракеты.

Как сообщается в группе зверинца, сотрудники уделяют большое внимание обогащение среды для развития инстинктов у животных. В этот раз обезьянам принесли еду в кормушке-ракете. Такая конструкция привлекла внимание орангутана Бату.

Отметим, что к празднованию Дня космонавтики присоединились учреждения области. В частности, в исправительной колонии прошли конкурсы и сняли мультфильм о Юрии Гагарине.

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#Общество#Видео
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