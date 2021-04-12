В Новосибирском зоопарке для орангутанов построили ракету

Posted 12 апреля 2021, 07:20
Published 12 апреля 2021, 07:20
Modified 16 сентября 2022, 20:38
Updated 16 сентября 2022, 20:38
В честь Дня космонавтики орангутанам из новосибирского зоопарка подготовили угощение в виде ракеты.
Как сообщается в группе зверинца, сотрудники уделяют большое внимание обогащение среды для развития инстинктов у животных. В этот раз обезьянам принесли еду в кормушке-ракете. Такая конструкция привлекла внимание орангутана Бату.
Отметим, что к празднованию Дня космонавтики присоединились учреждения области. В частности, в исправительной колонии прошли конкурсы и сняли мультфильм о Юрии Гагарине.