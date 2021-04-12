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Posted 12 апреля 2021, 13:37

Published 12 апреля 2021, 13:37

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирске внедорожник сбил двух пешеходов и врезался в здание

12 апреля 2021, 13:37
BMW X5 вылетел на тротуар на Красном проспекте.

В массовом ДТП в центре Новосибирска пострадали два пешехода. Днем 12 апреля в центре города столкнулись три автомобиля, после чего внедорожник BMW X5 вылетел на тротуар и врезался в дом №51/2.

Как уточнили в полиции, автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в здание. На момент прибытия первой машины скорой помощи пострадавшие находились в сознании.

Напомним, авария произошла на перекрёстке Красного проспекта и Державина. BMW X5 вылетел на тротуар после столкновения с кроссовером BMW X3 и седаном Toyota Carina.

#Происшествия
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