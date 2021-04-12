В Новосибирске внедорожник сбил двух пешеходов и врезался в здание

Posted 12 апреля 2021, 13:37
Published 12 апреля 2021, 13:37
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
В массовом ДТП в центре Новосибирска пострадали два пешехода. Днем 12 апреля в центре города столкнулись три автомобиля, после чего внедорожник BMW X5 вылетел на тротуар и врезался в дом №51/2.
Как уточнили в полиции, автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в здание. На момент прибытия первой машины скорой помощи пострадавшие находились в сознании.
Напомним, авария произошла на перекрёстке Красного проспекта и Державина. BMW X5 вылетел на тротуар после столкновения с кроссовером BMW X3 и седаном Toyota Carina.