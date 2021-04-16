В Оби установили ограждения на месте падения 6-летнего мальчика в воду

На следующий день, 16 апреля на улице Станционной появилось несколько столбов, между которыми растянули бело-красную ленту. По словам замглавы города Оби Ольги Корчагиной, это мера безопасности. Будет ли здесь установлено более серьезное ограждение, не известно.