В Оби установили ограждения на месте падения 6-летнего мальчика в воду

Posted 16 апреля 2021, 08:36
Published 16 апреля 2021, 08:36
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
После исчезновения в новосибирском городе Оби 6-летнего мальчика власти натянули на месте происшествия сигнальную ленту.
Вечером 15 апреля ребенок вместе с другом гуляли у реки Власиха, которая разлилась с наступлением весны. В какой-то момент мальчик поскользнулся, и его затянуло в воду. На поиски ребенка вышли местные жители, волонтеры, полиция. По факту происшествия начата доследственная проверка.
На следующий день, 16 апреля на улице Станционной появилось несколько столбов, между которыми растянули бело-красную ленту. По словам замглавы города Оби Ольги Корчагиной, это мера безопасности. Будет ли здесь установлено более серьезное ограждение, не известно.