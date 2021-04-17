Ледовую арену к чемпионату мира по хоккею в Новосибирске стоят ускоренными темпами

Posted 17 апреля 2021, 08:28
Published 17 апреля 2021, 08:28
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Сегодня, 17 апреля, строительство нового новосибирского ЛДС показали первому заместителю Председателя Государственной Думы Александру Жукову и губернатору Андрею Травникову. Они провели выездное совещание, где им доложили о ходе работ по строительству многофункциональной ледовой арены, которая возводится к играм Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 г.
По календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы. Ранее Министерство культуры Российской Федерации поддержало инициативу Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 гг. звание «Новогодняя столица России».
- Все, кто приедет на чемпионат, по сути дела приедут на главный Новый год России, – заявил Андрей Травников. Андрей Жуков на это пожелал успехов и выразил уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне.
В правительстве региона напомнили, что по поручению региональных властей был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом пандемийном году. Теперь темпы работ на объекте, выше, чем были в феврале. На тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. Работы на объекте параллельно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции до монтажа электропроводки и фасадов. Сейчас здесь работает около 500 человек.
Графиком предусмотрено завершение работ по закрытию теплового контура не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит зимой 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам. По контракту ввести в эксплуатацию ЛДС планируют уже в августе 2022 года.
В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная». Также возводятся пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.