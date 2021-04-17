Ледовую арену к чемпионату мира по хоккею в Новосибирске стоят ускоренными темпами

В правительстве региона напомнили, что по поручению региональных властей был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом пандемийном году. Теперь темпы работ на объекте, выше, чем были в феврале. На тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. Работы на объекте параллельно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции до монтажа электропроводки и фасадов. Сейчас здесь работает около 500 человек.